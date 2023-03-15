Россия предпримет попытку достать американский беспилотник из Черного моря

По словам Патрушева, он не уверен в успехе операции, но надеется, что это получится сделать.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин после ЧП с беспилотником над водами Черного моря заявил, что российской военной авиации следует летать «безопасно и профессионально». Он подчеркнул, что американские вооруженные силы продолжат свою деятельность везде, где позволяет международное право.

