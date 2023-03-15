Россия предпримет попытку достать американский беспилотник из Черного моря
Россия предпримет попытку поднять из моря остатки упавшего американского беспилотника. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, сообщило агентство ТАСС.
По словам Патрушева, он не уверен в успехе операции, но надеется, что это получится сделать.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин после ЧП с беспилотником над водами Черного моря заявил, что российской военной авиации следует летать «безопасно и профессионально». Он подчеркнул, что американские вооруженные силы продолжат свою деятельность везде, где позволяет международное право.
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