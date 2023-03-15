Россия предпримет попытку достать американский беспилотник из Черного моря

Россия предпримет попытку поднять из моря остатки упавшего американского беспилотника. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, сообщило агентство ТАСС.

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По словам Патрушева, он не уверен в успехе операции, но надеется, что это получится сделать.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин после ЧП с беспилотником над водами Черного моря заявил, что российской военной авиации следует летать «безопасно и профессионально». Он подчеркнул, что американские вооруженные силы продолжат свою деятельность везде, где позволяет международное право.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАБеспилотникиНиколай Патрушев
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