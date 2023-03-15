Шойгу предупредил Остина о рисках эскалации из-за полетов американских дронов

Руководитель военного ведомства обратил внимание, что подобные полеты создают предпосылки для эскалации, сообщили в министерстве.

Шойгу заявил, что Москва не заинтересована в эскалации, однако будет реагировать на провокации соразмерно. Министр обороны уточнил, что причиной инцидента стало несоблюдение США установленной Россией зоны ограничения полетов.



Обмену мнениями о ситуации с американским БПЛА было уделено основное внимание в ходе разговора.

Происшествие с американским дроном произошло 14 марта. БПЛА резко маневрировал, потерял управляемость и упал в Черное море.

В Госдепартаменте США заявили, что российские истребители не имели цели уничтожить американский беспилотник, передает НСН.

