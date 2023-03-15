Шойгу предупредил Остина о рисках эскалации из-за полетов американских дронов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил о провокационном характере полетов американских беспилотников у побережья Крыма.

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Руководитель военного ведомства обратил внимание, что подобные полеты создают предпосылки для эскалации, сообщили в министерстве.

Шойгу заявил, что Москва не заинтересована в эскалации, однако будет реагировать на провокации соразмерно. Министр обороны уточнил, что причиной инцидента стало несоблюдение США установленной Россией зоны ограничения полетов.

Обмену мнениями о ситуации с американским БПЛА было уделено основное внимание в ходе разговора.

Происшествие с американским дроном произошло 14 марта. БПЛА резко маневрировал, потерял управляемость и упал в Черное море.

В Госдепартаменте США заявили, что российские истребители не имели цели уничтожить американский беспилотник, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:Черное МореБеспилотникиПентагонСергей Шойгу
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