Мухин: Вооружение из США пропустило кустарные изобретения хуситов в Саудовской Аравии

Алексей Мухин: На самом деле, такое предложение было воспринято собеседниками Владимира Путина, как своеобразная ирония. Саудовская Аравия славится тем, что закупает громадные объемы американского вооружения. И вот, оказалось, что они бессильны перед кустарными изделиями, которые хуситы использовали для того, чтобы разрушить нефтяную инфраструктуру королевства. Как результат, скорее всего, Саудовская Аравия действительно может закупить российское вообружение, чтобы защищать свою нефтяную инфраструктуру, и это будет верхом иронии», - подчеркнул Алексей Мухин в разговоре с НСН.

