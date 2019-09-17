Мухин: Вооружение из США пропустило кустарные изобретения хуситов в Саудовской Аравии
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400. Предложение было сделано на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства.
Алексей Мухин: На самом деле, такое предложение было воспринято собеседниками Владимира Путина, как своеобразная ирония. Саудовская Аравия славится тем, что закупает громадные объемы американского вооружения. И вот, оказалось, что они бессильны перед кустарными изделиями, которые хуситы использовали для того, чтобы разрушить нефтяную инфраструктуру королевства. Как результат, скорее всего, Саудовская Аравия действительно может закупить российское вообружение, чтобы защищать свою нефтяную инфраструктуру, и это будет верхом иронии», - подчеркнул Алексей Мухин в разговоре с НСН.
Эксперимент по электронному голосованию рано распространять по всей России
Эксперимент по электронному голосованию рано распространять по всей территории России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, для охвата им страны нет никакой готовности, в том числе технической. Пока Центризбирком считает целесообразным проводить электронное голосование в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.
Алексей Мухин: «Понятно, что уязвимость сетей, техническая, технологическая уязвимость России в этом смысле, пока не позволяет нам полностью перейти на голосование, что называется, по смартфону. И даже применение в этом аспекте «госуслуг» должно сопровождаться усилением безопасности личных данных. В последнее время эта проблема стоит довольно отро и вызывает замечания специалистов», - рассказал он НСН.
Украина отводит год на выполнение «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе
Украина отводит год на выполнение «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко. По его словам, новые радикальные меры помогут решить конфликт в регионе. В план входит возвращение всех украинцев на родину, а также решение вопроса с пенсиями, чтобы жители Донбасса не должны были каждые два месяца приезжать для перерегистрации.
Алексей Мухин: «Подобного рода мера уже принимались прежним руководством Украины, и даже были оговорены (и обусловлены) так называемыми Минскими соглашениями. Но, по сути, воз и ныне там. Подобного рода планы, на самом деле, никак не решат проблемы на Донбассе, и России придется опять решать эту проблему самым кардинальным образом, как не печально это звучит», - отметил он, общаясь с НСН.
Названы российские города, из которых охотней всего уезжает молодежь
Больше всего готовой переехать в другой город молодежи проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. А вот в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе наоборот молодых людей, желающих уехать, меньше всего. Это выяснили эксперты Финансового университета при Правительстве РФ. Опрос проводился среди жителей в возрасте от 18 до 30 лет.
Алексей Мухин: «С чем связан такой феномен? Понятно. Дело в том, что перечисленные мною города, довольно небольшие, действительно в последнее время не представляются молодежи привлекательными площадками для реализации своих возможностей», - обратил внимание НСН Алексей Мухин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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