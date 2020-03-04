США нанесли удар по талибам в Афганистане
США нанесли первый за 11 дней авиаудар по позициям запрещенного в России террористического движения «Талибан» в провинции Гильменд в Афганстане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Tolo News.
В США назвали удар оборонительным. Отмечается, что он был нанесен 4 марта по бойцам «Талибана», которые атаковали КПП афганских правительственных сил в районе Нари Сарадж в Гильменде.
Это первый удар США по талибам с момента заключения 29 февраля соглашения между Вашингтоном и «Талибаном». Оно предусматривает переход к началу мирного процесса в Афганистане и дальнейшему выводу американских войск из страны. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что не верит в эффективность мирного соглашения США и «Талибаном».
Накануне сообщалось, что Москва и Вашингтон ведут консультации в Совете безопасности ООН о снятии международных санкций с «Талибана». Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко отметил в эфире НСН, что сейчас между Россией и США развернулась своего рода конкуренция за талибов в Афганистане.
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