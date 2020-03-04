США нанесли удар по талибам в Афганистане

США нанесли первый за 11 дней авиаудар по позициям запрещенного в России террористического движения «Талибан» в провинции Гильменд в Афганстане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Tolo News.

В США назвали удар оборонительным. Отмечается, что он был нанесен 4 марта по бойцам «Талибана», которые атаковали КПП афганских правительственных сил в районе Нари Сарадж в Гильменде.