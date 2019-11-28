Трамп неожиданно посетил Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан без публичного анонсирования своей поездки. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что поездка держалась под строгим секретом в целях безопасности.
В ходе визита американский лидер встретился с военными США, служащими на территории Афганистана. Выступая на авиабазе в Баграме, Трамп заявил, что США и талибы возобновляют переговоры по урегулированию в стране.
Также Трамп провел переговоры с президентом страны Ашрафом Гани. В ходе встречи, в частности, обсуждалось введение в Афганистане режима прекращения огня с участием движения "Талибан" (запрещено в России).
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