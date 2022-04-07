США намерены лишить Россию доходов от экспорта энергоресурсов

США и их союзники намерены со временем лишить Москву доходов от экспорта нефти и газа, сообщает телеканал «360».

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Как заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх, доходы от поставок нефти и газа — главные доходы, которые остались у России. Он выразил надежду, что со временем Вашингтону удастся лишить Москву статуса ключевого поставщика энергоносителей.

Отмечается, что США сотрудничают с Германией, чтобы закрыть газопровод «Северный поток — 2».

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Европа откажется от поставок российского газа, Москва будет экспортировать его в другие страны.

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ТЕГИ:Российский ГазСША
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