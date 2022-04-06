В Берлине заявили, что хотят добиться независимости от поставок газа из РФ к 2024 году
Германия стремится как можно скорее стать независимой от поставок российского газа к лету 2024 года. Об этом заявила представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград.
«Курс правительства ФРГ направлен на постепенное достижение независимости от импорта энергоносителей из России», - приводит ТАСС слова Унград.
Она также отметила, что независимость Германии от поставок российского угля будет достигнута к осени 2022 года.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что Евросоюз будет долго препятствовать переходу к оплате в рублях за российский газ, однако такими действиями он только приближает себя к экономическому самоубийству.
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