Турецкий о вакцине против коронавируса: Недолго ждать, какой-то год

Михаил Турецкий : «Мой отец – участник прорыва Ленинградской блокады. Я горжусь тем, что я сын фронтовика. Он, начиная с 28 моих лет, каждый день рассказывал о войне. И я про это все, на самом деле, знаю, и чувствую эту тему как никакую другую. Мой отец закончил войну в Берлине. Я хочу поздравить всех ветеранов, всех детей Победы, все четыре поколения людей, которые сегодня с этим связаны. С годовщиной, с 75-летием полного освобождения от фашистского ига. Это большой праздник! Год памяти и славы продолжается. 2020 год для нас особенно знаменателен», – рассказывает Михаил Турецкий слушателям НСН.

