Турецкий о вакцине против коронавируса: Недолго ждать, какой-то год
Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ Михаил Турецкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Петербургские ученые пообещали вакцину от коронавируса к 2021 году
Ученые в Санкт-Петербурге пообещали вакцину против коронавируса. Однако применять они ее смогут к середине 2021 года. Тем временем, число зараженных заболеванием в мире увеличилось почти до 90 тысяч человек. Погибли около трех тысяч, выздоровели 42 тысячи.
Михаил Турецкий : «Я очень верю в ученых Северной столицы. И они реалистично устанавливают срок. Не говорят, что завтра придумают эту вакцину. В принципе, недолго ждать, ну, какой-то год. Ничего страшного, сейчас все примут определённые меры, и, я думаю, пока инфекция не будет слишком бурно распространяться», – отмечает в эфире НСН Михаил Турецкий.
Путин: Россия не собирается ни с кем воевать
В планах властей страны — создать условия «для того, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами». Об этом рассказал президент Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС.
Михаил Турецкий : «Понимаете, прошлая победа досталась нам невероятно тяжелой ценой. 27 миллионов человеческих жизней – это победа в Великой Отечественной войне. Не хочется, чтобы нам нужна была новая победа, не хочется больше воевать. Лучше быть готовым показать, что мы сильны, чтобы к нам никто не приставал», – комментирует он для НСН.
На ЕГЭ начнут отслеживать подозрительное поведение
В этом году при проведении ЕГЭ будут применяться новые технологии. Одной из таких станет машинное зрение. Как пояснили в Рособрнадзоре, нейросеть будет следить за экзаменующимися по видеозаписи и выявлять подозрительное поведение.
Михаил Турецкий : «Что ж, дорогие дети, придется вам по-настоящему учиться, чтобы сдать ЕГЭ. Халява уже не пройдет. Жалко, конечно, вас, но, с другой стороны, через преодоления, через тернии путь к звездам более реалистичен. Я думаю, вам это поможет стать настоящими людьми», – делится он с НСН.
В Москве будет бесплатная парковка
Парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной. Столичные власти уверены, что бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог в городе, поскольку в праздники движение менее интенсивно.
Михаил Турецкий : «Вот он настоящий подарок для водителей-женщин», – говорит он в беседе с НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О своем отце рассказывает Михаил Турецкий.
Михаил Турецкий : «Мой отец – участник прорыва Ленинградской блокады. Я горжусь тем, что я сын фронтовика. Он, начиная с 28 моих лет, каждый день рассказывал о войне. И я про это все, на самом деле, знаю, и чувствую эту тему как никакую другую. Мой отец закончил войну в Берлине. Я хочу поздравить всех ветеранов, всех детей Победы, все четыре поколения людей, которые сегодня с этим связаны. С годовщиной, с 75-летием полного освобождения от фашистского ига. Это большой праздник! Год памяти и славы продолжается. 2020 год для нас особенно знаменателен», – рассказывает Михаил Турецкий слушателям НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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