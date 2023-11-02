ООН считает удары по лагерю беженцев в Газе военным преступлением
2 ноября 202300:34
Удары военных Израиля по лагерю беженцев Джебалия в Газе могут быть приравнены к военному преступлению, сообщило Управление верховного комиссара международной организации по правам человека.
Их можно рассматривать как несоразмерные, «учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия».
Тем временем, власти Израиля готовы обсудить вопрос гуманитарной паузы в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru