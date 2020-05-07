США могут предложить альтернативу ВОЗ

Соединенные Штаты могут предложить альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку последняя якобы не справилась с распространением коронавирусной инфекции в мире. Как сообщает телеканал Fox Business, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Отвечая на вопрос о планах американской администрации создать новую организацию с функциями ВОЗ, Помпео подчеркнул, что Белый дом оценивает ситуацию и решает, «какие дальнейшие действия являются наилучшими».

Кроме того, он заявил о недопустимости ситуации, при которой в ВОЗ поступали бы сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи, подчеркивают Известия.

Напомним, 14 апреля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ из-за того, что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении COVID-19. Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о желании Белого дома найти виновных в пандемии и привлечь их к ответственности, напоминает Ura.ru.