США могут передать Украине истребители F-16

Власти Соединенных Штатов не исключили, что передадут Украине истребители F-16, сообщает ТАСС.

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Однако в ближайшей перспективе таких поставок нет: Киеву планируют отправлять уместное в текущих боевых действиях вооружение, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

В ближайшее время вопрос о возможной передаче Украине F-16, по его словам, не рассматривается.

Напомним, США могут выделить $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16, инициативу одобрила Палата представителей.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиУкраинаСШАПентагон
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