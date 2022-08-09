США могут передать Украине истребители F-16

Однако в ближайшей перспективе таких поставок нет: Киеву планируют отправлять уместное в текущих боевых действиях вооружение, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

В ближайшее время вопрос о возможной передаче Украине F-16, по его словам, не рассматривается.

Напомним, США могут выделить $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16, инициативу одобрила Палата представителей.

