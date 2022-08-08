Американские конгрессмены назвали мошенничеством поставки оружия Киеву

Большая часть военной помощи Киеву со стороны Вашингтона является мошенничеством, сообщает CBS со ссылкой на членов палаты представителей США Лорену Боберт и Марджори Тейлор Грин.

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Американский телеканал опубликовал журналистское расследование о поддержке Украины. Так, выделяемые Киеву миллиарды долларов военной помощи не доходят в итоге до получателей. Как заявила Грин, американские власти никогда не интересовала судьба украинцев.

Как сообщалось ранее, весомая часть военной «помощи» Украине со стороны западных стран не попадает на фронт. Что-то из вооружений оседает на черном рынке и может попасть в «неправильные руки» и стать источником нестабильности.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:УкраинаОружиеКонгресс США
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