Американские конгрессмены назвали мошенничеством поставки оружия Киеву
Большая часть военной помощи Киеву со стороны Вашингтона является мошенничеством, сообщает CBS со ссылкой на членов палаты представителей США Лорену Боберт и Марджори Тейлор Грин.
Американский телеканал опубликовал журналистское расследование о поддержке Украины. Так, выделяемые Киеву миллиарды долларов военной помощи не доходят в итоге до получателей. Как заявила Грин, американские власти никогда не интересовала судьба украинцев.
Как сообщалось ранее, весомая часть военной «помощи» Украине со стороны западных стран не попадает на фронт. Что-то из вооружений оседает на черном рынке и может попасть в «неправильные руки» и стать источником нестабильности.
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