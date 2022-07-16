США планируют выделить $100 млн на обучение украинских пилотов

Решение о предоставлении финансирования было принято в качестве поправки к оборонному бюджету Соединенных Штатов на следующий финансовый год.

Как отметил автор инициативы республиканец Адам Кинзингер, тренировки украинских пилотов пройдут на базе ВВС США в Миссисипи, также возможно их проведение в Техасе. Срок обучения составит три месяца.

Поправку предстоит принять Сенату США, если ее согласуют обе палаты Конгресса, обучение украинских пилотов стартует в 2023 году.

