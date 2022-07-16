США планируют выделить $100 млн на обучение украинских пилотов
США могут выделить $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16, инициативу одобрила Палата представителей. Об этом сообщает Defense News.
Решение о предоставлении финансирования было принято в качестве поправки к оборонному бюджету Соединенных Штатов на следующий финансовый год.
Как отметил автор инициативы республиканец Адам Кинзингер, тренировки украинских пилотов пройдут на базе ВВС США в Миссисипи, также возможно их проведение в Техасе. Срок обучения составит три месяца.
Поправку предстоит принять Сенату США, если ее согласуют обе палаты Конгресса, обучение украинских пилотов стартует в 2023 году.
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