США могут обнародовать записи с упавшим дроном

По его словам, в настоящее время такое решение рассматривается. «Но мы всегда при принятии таких решений учитываем в первую очередь необходимость защищать источники и методы сбора информации», — заявил дипломат.

Он отметил, что на кадрах видно, как российский пилот самолета сближается с дроном и «совершенно непрофессионально» и без какого-либо контроля над своими действиями сталкивается с беспилотником.

Прайс сообщил, что Госдепартамент считает чепухой высказывание посла России Анатолия Антонова по ситуации с американским беспилотником.

