США могут обнародовать записи с упавшим дроном
Власти Соединенных Штатов не исключили, что обнародуют записи инцидента со своим беспилотником в Черном море, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
По его словам, в настоящее время такое решение рассматривается. «Но мы всегда при принятии таких решений учитываем в первую очередь необходимость защищать источники и методы сбора информации», — заявил дипломат.
Он отметил, что на кадрах видно, как российский пилот самолета сближается с дроном и «совершенно непрофессионально» и без какого-либо контроля над своими действиями сталкивается с беспилотником.
Прайс сообщил, что Госдепартамент считает чепухой высказывание посла России Анатолия Антонова по ситуации с американским беспилотником.
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