Якутский министр извинился перед ветеранами за подарк
Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров принес извинения ветеранам отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы. Он пообещал в ближайшие дни поздравить «уважаемых ветеранов» повторно, им вручат другие подарочные наборы. Слова министра приводит пресс-служба регионального ведомства.
Пользователи соцсети и СМИ ранее сообщили, что в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне ветерану отрасли Таисии Хромовой вручили прошлогодний продуктовый набор, в который вошли суповые кости, творожок и ряженка. Эта новость вызвала обсуждение в соцсетях.
Якутский министр заявил, что организует служебную проверку по факту произошедшего. Он также пообещал пересмотреть «подходы к праздничным мероприятиям» и приложить все усилия, чтобы «знаки внимания в адрес наших ветеранов всегда были достойным».
Ранее помощник президента РФ, председатель Совета при президенте по делам казачества Дмитрий Миронов направил ветеранам Великой Отечественной войны в регионе подарочные наборы в преддверии Дня Победы на знаменитом военном автомобиле ГАЗ-67 1943 года выпуска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru