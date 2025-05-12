Якутский министр извинился перед ветеранами за подарк

Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров принес извинения ветеранам отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы. Он пообещал в ближайшие дни поздравить «уважаемых ветеранов» повторно, им вручат другие подарочные наборы. Слова министра приводит пресс-служба регионального ведомства.

Пользователи соцсети и СМИ ранее сообщили, что в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне ветерану отрасли Таисии Хромовой вручили прошлогодний продуктовый набор, в который вошли суповые кости, творожок и ряженка. Эта новость вызвала обсуждение в соцсетях.