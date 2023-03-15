СМИ: Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине

Ситуация с американским беспилотником MQ-9 в Черном море может усилить в США мнения о том, что помощь Киеву не является для Вашингтона вопросом собственной безопасности, сообщает телеканал CNN.

По оценкам обозревателей, инцидент усиливает риторику политиков, которые выступают против необдуманной помощи Украине. Так, бывший президент США Дональд Трампа неоднократно заявлял, что только он может остановить этот конфликт и Третью мировую войну, а также говорил, что помощь Украине будет под угрозой в случае его переизбрания.