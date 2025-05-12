В ходе боевых действий в Курской области пострадали более 70 культурных объектов

Два объекта культурного наследия пострадали в Курской области в результате атак ВСУ на прошлой неделе. Об этом рассказал во время заседания регионального правительства врио заместителя губернатора Артем Демидов.

Он уточнил, что повреждены Дмитриевская церковь 1880 года постройки в Хомутовском районе и Феодосийская церковь в Глушковском районе 1903 года постройки.