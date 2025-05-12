В ходе боевых действий в Курской области пострадали более 70 культурных объектов
Два объекта культурного наследия пострадали в Курской области в результате атак ВСУ на прошлой неделе. Об этом рассказал во время заседания регионального правительства врио заместителя губернатора Артем Демидов.
Он уточнил, что повреждены Дмитриевская церковь 1880 года постройки в Хомутовском районе и Феодосийская церковь в Глушковском районе 1903 года постройки.
По словам врио замгубернатора, всего в начала боевых действий в Курской области пострадали 72 объекта культурного наследия.
В Курской области начали составлять «Белую книгу» объектов культурного наследия региона, которые разрушены или частично разрушены в ходе военных действий. Список формируется совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, а также Национальным центром исторической памяти при президенте. Планируется, что эти объекты будут восстановлены.
Ранее сегодня врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области. При атаке получили повреждения гостиница на въезде в город, пострадали три человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru