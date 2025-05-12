Домохозяек в России захотели обложить налогами

Домохозяек нужно обязать платить налоги государству, предложил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Его слова приводит РБК.

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По мнению эксперта, ряд категорий граждан не приносят пользы государственному бюджету. К ним относятся домохозяйки, дети богатых родителей, иждивенцы и рантье. Он утверждает, что они получают теневой доход и пользуются льготами, но не платят налоги.

Сафонов уточняет, что для них стоило бы ввести дополнительную плату в размере минимального взноса на счет фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) и минимального подоходного налога.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о выплатах домохозяйкам, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Налоговый КодексНалоги

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