Домохозяек в России захотели обложить налогами

По мнению эксперта, ряд категорий граждан не приносят пользы государственному бюджету. К ним относятся домохозяйки, дети богатых родителей, иждивенцы и рантье. Он утверждает, что они получают теневой доход и пользуются льготами, но не платят налоги.

Сафонов уточняет, что для них стоило бы ввести дополнительную плату в размере минимального взноса на счет фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) и минимального подоходного налога.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о выплатах домохозяйкам, напоминает НСН.

