Домохозяек в России захотели обложить налогами
Домохозяек нужно обязать платить налоги государству, предложил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Его слова приводит РБК.
По мнению эксперта, ряд категорий граждан не приносят пользы государственному бюджету. К ним относятся домохозяйки, дети богатых родителей, иждивенцы и рантье. Он утверждает, что они получают теневой доход и пользуются льготами, но не платят налоги.
Сафонов уточняет, что для них стоило бы ввести дополнительную плату в размере минимального взноса на счет фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) и минимального подоходного налога.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о выплатах домохозяйкам, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru