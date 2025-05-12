ВС России уничтожили «Искандером» обстрелявшую Рыльск РСЗО HIMARS

Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня ВСУ HIMARS в Сумской области, из которой были запущены ракеты по городу Рыльску в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

Как отметили в ведомстве, разведывательное подразделение группировки войск «Север» вскрыло местоположение HIMARS в районе Нагорновки под Сумами.

«В объектив разведывательного беспилотника попали пуски ракет из РСЗО по городу Рыльску... Сразу после этого по пусковой установке РСЗО HIMARS был нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"», - говорится в сообщении.

Удар навели с помощью БПЛА «Форпост». Кадры объективного контроля подтверждают взрыв пусковой установки HIMARS.

Ранее стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по Рыльску, пострадали три человека, пишет RT.

