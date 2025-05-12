ВС России уничтожили «Искандером» обстрелявшую Рыльск РСЗО HIMARS
Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня ВСУ HIMARS в Сумской области, из которой были запущены ракеты по городу Рыльску в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, разведывательное подразделение группировки войск «Север» вскрыло местоположение HIMARS в районе Нагорновки под Сумами.
«В объектив разведывательного беспилотника попали пуски ракет из РСЗО по городу Рыльску... Сразу после этого по пусковой установке РСЗО HIMARS был нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"», - говорится в сообщении.
Удар навели с помощью БПЛА «Форпост». Кадры объективного контроля подтверждают взрыв пусковой установки HIMARS.
Ранее стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по Рыльску, пострадали три человека, пишет RT.
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