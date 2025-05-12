Биткоин взлетел выше $105 тысяч впервые с 31 января
12 мая 202510:54
Стоимость биткоина составила более $105 тысяч, криптовалюта поднялась до этой отметки впервые с 31 января.
По данным криптовалютной биржи Binance, утром 12 мая биткоин дорожал до $105 086,42. Позже валюта подешевела, по состоянию на 09:20 мск она стоила $103 908,45.
Между тем генеральный директор GIS Mining Василий Гиря в беседе с RT предположил, что в ближайшие месяцы стоимость биткоина может достичь нового исторического рекорда, и к началу июля криптовалюта взлетит до $125 тысяч.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru