Биткоин взлетел выше $105 тысяч впервые с 31 января

Стоимость биткоина составила более $105 тысяч, криптовалюта поднялась до этой отметки впервые с 31 января.

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По данным криптовалютной биржи Binance, утром 12 мая биткоин дорожал до $105 086,42. Позже валюта подешевела, по состоянию на 09:20 мск она стоила $103 908,45.

Между тем генеральный директор GIS Mining Василий Гиря в беседе с RT предположил, что в ближайшие месяцы стоимость биткоина может достичь нового исторического рекорда, и к началу июля криптовалюта взлетит до $125 тысяч.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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