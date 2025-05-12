В Запорожской области сократили комендантский час

Действие комендантского часа сократили в Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.

«С 12 мая 2025 года режим комендантского часа... будет действовать с 23:00 до 05:00», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Балицкий пояснил, что ограничения сокращаются на один час. Ранее они действовали с 22:00 до пяти часов утра.

При этом губернатор подчеркнул, что комендантский час не затрагивает трассу М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» от Мелитополя до границы Запорожской области и Донецкой Народной Республики, а также дорогу М-18 «Харьков – Симферополь – Ялта» от Мелитополя до границы с Херсонской областью.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все территории субъектов, пока находящиеся под контролем Киева, в том числе Запорожской области, «будут обязательно освобождены», пишет RT.

