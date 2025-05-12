США и Китай договорились приостановить действие таможенного тарифа
США и Китай договорились о приостановке действия таможенного тарифа в 24 процентных пункта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совместное заявление стран.
Отмечается, что условия будут действовать в течение 90 дней с 14 мая. При этом страны сохранят «остальную ставку адвалорной пошлины» в 10%.
Также государства создадут механизм для продолжения обсуждений по торгово-экономическим отношениям.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в Швейцарии успешно прошли переговоры американской стороны и Китая по вопросам пошлин, «многое согласовали», напоминает РЕН ТВ.
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