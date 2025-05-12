МИД РФ пообещал ответить на закрытие генконсульства в Кракове
Москва в ближайшее время ответит на закрытие российского генконсульства в польском Кракове. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Варшава продолжает «сознательно обрушать отношения». Дипломат заявила, что закрытие консульства направлено «против интересов граждан» и назвала решение «неадкватным».
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отозвал разрешение на работу генконсульства РФ в Кракове. Он утверждает, что решение связано с наличием доказательств того, что российские спецслужбы совершили диверсию против торгового центра на улице Марывильской. Поджог торгового центра в Кракове произошел в мае 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru