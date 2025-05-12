МИД РФ пообещал ответить на закрытие генконсульства в Кракове

Москва в ближайшее время ответит на закрытие российского генконсульства в польском Кракове. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Варшава продолжает «сознательно обрушать отношения». Дипломат заявила, что закрытие консульства направлено «против интересов граждан» и назвала решение «неадкватным».