МИД РФ пообещал ответить на закрытие генконсульства в Кракове

Москва в ближайшее время ответит на закрытие российского генконсульства в польском Кракове. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Варшава продолжает «сознательно обрушать отношения». Дипломат заявила, что закрытие консульства направлено «против интересов граждан» и назвала решение «неадкватным».

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Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отозвал разрешение на работу генконсульства РФ в Кракове. Он утверждает, что решение связано с наличием доказательств того, что российские спецслужбы совершили диверсию против торгового центра на улице Марывильской. Поджог торгового центра в Кракове произошел в мае 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:КонсульствоПольшаМИД РФ

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