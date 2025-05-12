Польша решила закрыть российское генконсульство в Кракове
Российское генеральное консульство в Кракове будет закрыто. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
По его словам, это решение было принято из-за саботажа российских спецслужб. Польский дипломат заявил, что у него есть доказательства, что они якобы заказали поджог торгового центра в Кракове в мае 2024 года.
Министр внутренних дел Томаш Симоняк в свою очередь заявил, что почти все исполнители уже были арестованы. По его мнению, заказчики и главный организатор пожара находятся на территории России.
РФ ответит на неадекватные шаги Варшавы по закрытию генконсульства в Кракове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о наличие замены российскому газу, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru