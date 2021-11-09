«Не выберетесь»: Туроператоры не советуют россиянам «пробираться» в закрытые страны ЕС
Возобновление авиаперелетов не равно восстановлению туризма, однако это лучше, чем ничего, напомнила и.о. директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова.
Идея въехать в «разрешенную» страну ЕС, чтобы затем пробраться в закрытые для россиян государства, является крайне опасной, подчеркнула исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». С 9 ноября Россия возобновляет регулярное авиасообщение с десятью странами: Австрией, Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией. При этом Австрия уже заявила, что правила для въезда туристов останутся прежними – это вакцинация одобренным в ЕС препаратом или прохождение 10-дневного карантина.
«Что касается туристов, которые предпочли отдохнуть самостоятельно, я бы не советовала им ехать в открытую страну Евросоюза, например, в Грецию, чтобы ехать затем в другие страны. Я не уверена, что людей впустят, однако, если даже это и произойдет, а затем границы вдруг закроют, кто вывозить будет? Как выбираться? Опять будет виновато правительство, министерство иностранных дел. Будут опять жаловаться, мол, нас бросили, мы не нужны, как это было весной 2020 года. Огромные риски. Мы живем в период мировой пандемии, нельзя об этом забывать. Правительство той или иной страны может ввести такие ограничения, что вы просто оттуда не выберетесь», - рассказала Осипова.
Глава АТА отметила, что возобновление авиасообщения вселяет надежду в туристическую отрасль.
«Если мы говорим о туристах, то привлекательны для них все страны, которые сейчас открылись. Но если просто открывается авиасообщение, это не значит, что страна в период пандемии будет открыта для туризма. Мы всегда ждем решение оперативного штаба. Если он решит, что туристам отдыхать в той или иной стране безопасно, то да, мы можем отправлять туда на отдых наших туристов или делать какие-то экскурсионные программы. Пока только возобновляется авиасообщение. Обратите внимание, Таиланд еще до официального объявления о возобновлении авиасообщения заявил, что наши туристы будут посещать эту страну только с QR-кодами, то есть с двумя уколами вакцины «Спутник V». Посмотрим, какие ограничения введут остальные страны, какие ограничения введен Тунис, который был массовым направлением в организованном туризме. Тунис – это еще и зимнее направление, и мы надеемся, что после возобновления нескольких рейсов в неделю он будет открыт как туристическое направление. К тому же, чем больше конкуренции, тем цены будут ниже», - отметила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее стало известно, что иностранные туристы, прошедшие полную вакцинацию, вновь смогут въехать на территорию Соединенных Штатов Америки.
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