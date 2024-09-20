США хотят еще сильнее ужесточить санкции против нефти из России
20 сентября 202405:17
Американские власти намерены еще сильнее ужесточить санкции против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха.
По его словам, в Вашингтоне видят необходимость усилить работу, как с точки зрения санкций, так и экспортного контроля в отношении РФ.
Ранее Лондон ввел санкции против десяти перевозящих российскую нефть танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- США хотят еще сильнее ужесточить санкции против нефти из России
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru