США хотят еще сильнее ужесточить санкции против нефти из России

Американские власти намерены еще сильнее ужесточить санкции против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха.

Российская нефть за три месяца подешевела почти на треть

По его словам, в Вашингтоне видят необходимость усилить работу, как с точки зрения санкций, так и экспортного контроля в отношении РФ.

Ранее Лондон ввел санкции против десяти перевозящих российскую нефть танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША

Горячие новости

Все новости

партнеры