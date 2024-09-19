Российская нефть за три месяца подешевела почти на треть

Стоимость российской нефти Urals с конца июня рухнула на 30%, сообщает Bloomberg.

На прошлой неделе нефть марки, отгруженная из российских портов на Балтике, торговалась по $59,46, показатель в 60 долларов эксперты ранее называли психологической отметкой.

Цены на нефть упали до минимума с конца 2021 года

В начале сентября цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 20 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. При этом биржевая стоимость продолжает снижаться на фоне опасений из-за падения мирового спроса на сырье, пишет Reuters.

Снижению цен на нефть способствуют западные СМИ, искусственно раздувая связанные с Китаем и Ближним Востоком инфоповоды, снижение стоимости топлива выгодно и правящей Демократической партии США. Об этом ранее заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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