В начале сентября цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 20 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. При этом биржевая стоимость продолжает снижаться на фоне опасений из-за падения мирового спроса на сырье, пишет Reuters.

Снижению цен на нефть способствуют западные СМИ, искусственно раздувая связанные с Китаем и Ближним Востоком инфоповоды, снижение стоимости топлива выгодно и правящей Демократической партии США. Об этом ранее заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, передает «Радиоточка НСН».

