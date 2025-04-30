Песков: Россия подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной

По его словам, украинский кризис слишком сложен, чтобы быть урегулированным сиюминутно.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что урегулирование должно быть достигнуто с Украиной, не с США, однако российская сторона рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты.

Ранее Путин заявил, что противостояние неонацизму и отстаивание исторической правды о событиях Великой Отечественной войны является долгом как перед будущими поколениями, так и перед ветеранами войны, напоминает RT.

