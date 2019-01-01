Сроки завершения строительства «Северного потока – 2» могут перенести на вторую половину 2020 года. Об этом говорится в докладе оператора Nord Stream 2, пишет RT.

Такой сценарий возможен, если Дания потребует смены маршрута газопровода. Копенгаген до сих пор не одобрил прокладку газопровода на территории своей страны. Датчане утверждают, что проект нанесёт вред их экологии, отмечает телеканал «360».

Ранее стало известно об активистах в Германии, в знак протеста против строительства газопровода залезших в построенную часть трубы. Между тем, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта неизбежна.

Проект «Северный поток - 2» представляет собой газопровод с двумя нитками, осуществляющий транзит газа через Балтийское море в Германию. Он пройдёт через территориальные воды стран, в числе которых Швеция, Дания, Финляндия. Мощность газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год, напоминает Ura.ru.

Добавим, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, какие трудности на пути к реализации проекта «Северный поток – 2» чинит новый законопроект США о санкциях против компаний, участвующих в строительстве.

