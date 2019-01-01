В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северного потока – 2»

Отмечается, что точное число участников протестной акции «Заткнуть “Северный поток - 2”» на данный момент не известно. Однако полиция сообщает о как минимум пяти активистах, залезших в трубу. Акция проходит в городе Врангельсбург (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания).

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что новая газовая директива Еврокомиссии не сможет воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток-2», хотя и дает ей больше возможности для протеста.

