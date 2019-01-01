В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северного потока – 2»
Протестующие против проекта «Северный поток – 2» в Германии залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, сообщает RT.
Отмечается, что точное число участников протестной акции «Заткнуть “Северный поток - 2”» на данный момент не известно. Однако полиция сообщает о как минимум пяти активистах, залезших в трубу. Акция проходит в городе Врангельсбург (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания).
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что новая газовая директива Еврокомиссии не сможет воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток-2», хотя и дает ей больше возможности для протеста.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией