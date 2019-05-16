В мире

Меркель заявила о неизбежности «Северного потока-2»

16 мая09:51

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что новая газовая директива Еврокомиссии не сможет воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток-2», хотя и дает ей больше возможности для протеста, пишет газета Handelsblatt.

По мнению немецкого политика, ключевым моментом в строительстве газопровода «Северный поток-2» является участие Украины в качестве транзитёра, отмечает RT.

Газовая вилка для ФРГ: «Северный поток-2» или транзит через Украину?

На данный момент трубопровод от побережья России до Германии готов более, чем на 50 процентов. Строительство «Северного потока-2» планируется завершить в начале 2020 года. Против реализации проекта выступают Соединенные Штаты, ряд стран Балтики и Украина, напоминает Утро.ру.

Напомним, сенат США подготовил законопроект, предполагающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь «Северного потока – 2» (СП-2). Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему реализация этого законопроекта будет крайне затруднительна.

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