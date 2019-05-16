Меркель заявила о неизбежности «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что новая газовая директива Еврокомиссии не сможет воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток-2», хотя и дает ей больше возможности для протеста, пишет газета Handelsblatt.

По мнению немецкого политика, ключевым моментом в строительстве газопровода «Северный поток-2» является участие Украины в качестве транзитёра, отмечает RT.