ФСБ сообщила о росте провокаций на границе с восточными странами НАТО
28 мая 202607:21
Дмитрий Меньшиков
Увеличилось количество провокаций на российской границе со стороны сопредельных восточных стран НАТО. Об этом заявил первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов, сообщает RT.
По его словам, на фоне сосредоточения на восточном фланге сил альянса происходят попытки руководства соседних государств пересмотреть практику применения договоров о режиме государственной границы.
Ранее стало известно, что Сербия начала первые в своей истории совместные военные учения с НАТО.
