Средства ПВО успешно сработали на юго-востоке Крыма

На юго-востоке Крымского полуострова успешно сработали средства противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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По его сведениям, удалось обойтись без пострадавших, повреждений также зафиксировано не было. Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и относиться с доверием лишь к проверенным информационным источникам.

Ранее сообщалось, что средствами противовоздушной обороны России за сутки было перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS, а также одна управляемая американская авиационная бомба JDAM. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
ТЕГИ:ПВОКрымСергей Аксенов

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