Средства ПВО успешно сработали на юго-востоке Крыма

По его сведениям, удалось обойтись без пострадавших, повреждений также зафиксировано не было. Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и относиться с доверием лишь к проверенным информационным источникам.

Ранее сообщалось, что средствами противовоздушной обороны России за сутки было перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS, а также одна управляемая американская авиационная бомба JDAM. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

