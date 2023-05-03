Российский Су-35 обнаружил и уничтожил украинский самолет
Истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России в ходе одного из патрулирований обнаружил и уничтожил украинский самолет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что экипажи отработали патрулирование в заданном районе в зоне специальной военной операции, а также прикрытие действий бомбардировщиков и штурмовиков.
«Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ», — указали в Минобороны.
Военное ведомство опубликовало видео, на котором показаны подготовка Су-35 к взлету, вылет на патрулирование с ракетами класса «воздух-воздух» и противорадиолокационными Х-31П. Воздушное судно обнаружило самолет противника, выпустило ракету по цели и вернулось на аэродром в темное время суток, пишет РИА ФАН.
Ранее стало известно, что российские зенитчики сбили в районе Херсона украинский Су-25, пытавшийся атаковать ВС России, напоминает телеканал «360».
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