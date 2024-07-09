Над пятью регионами России уничтожили 38 украинских беспилотников

Более 35 украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

Военные пресекли попытки киевского режима атаковать РФ ночью 9 июля.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области», — указали в министерстве.

Кроме того, 21 дрон ВСУ нейтрализовали над Ростовской областью, еще пять БПЛА — над Астраханской.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе подавили и уничтожили несколько десятков украинских беспилотников, пишет 360.ru.

