Средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью
Российская армия сбила над Белгородской областью беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что летательный аппарат был уничтожен примерно в 14:45 по местному времени (совпадает с московским). В оборонном ведомстве отметили, что украинской армией была предпринята попытка террористической атаки российских объектов.
Дрон перехватили дежурными средствами ПВО. О последствиях падения беспилотника не сообщается.
Ранее в результате атаки украинского дрона-камикадзе получили легкие ранения два мирных жителя Белгородской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru