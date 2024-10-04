Средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

Российская армия сбила над Белгородской областью беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что летательный аппарат был уничтожен примерно в 14:45 по местному времени (совпадает с московским). В оборонном ведомстве отметили, что украинской армией была предпринята попытка террористической атаки российских объектов.

Дрон перехватили дежурными средствами ПВО. О последствиях падения беспилотника не сообщается.

Ранее в результате атаки украинского дрона-камикадзе получили легкие ранения два мирных жителя Белгородской области.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородская областьВСУБеспилотники

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