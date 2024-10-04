Двое мирных жителей получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе

По его словам, беспилотник попытался атаковать припаркованную легковую машину в населенном пункте Черемошное (Белгородский район). Дрон был подавлен системой радиоэлектронной борьбы, автомобиль повреждений не получил. Находящиеся рядом двое мужчин отделались легкими ранениями ног.

Кроме того, сообщил губернатор, украинские войска атаковали населенный пункт Поляна (Шебекинский городской округ), где был нанесен урон двум помещениям с оборудованием внутри.

Ранее дрон ВСУ сдетонировал на детской площадке в Шебекине.

