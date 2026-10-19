СМИ назвали предварительную причину ЧП с рейсом Новосибирск-Махачкала
Причиной посадки в Омске самолёта авиакомпании S7, следовавшего из Новосибирска в Махачкалу, стало падение уровня масла в двигателе. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет РИА Новости.
Собеседники агентства отметили, что данная версия - предварительная.
В Следственном комитете рассказалми, что по данному факту была организована проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Авиаперевозчик, в свою очередь, сообщил, пассажиры указанного рейса продолжат полёт в Махачкалу на резервном воздушном судне, которое было направлено из Новосибирска.
Ранее легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Забайкальском крае, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Подводные камни и истерика»: В чем главная проблема встречи Трампа, Путина и Си
- Займут экранное время: Почему «Битва моторов» не соберет миллиард в прокате
- Дочь экс-ведущего «Вестей» Пономарева назвала причину его смерти
- Единый стандарт оснащения детских садов появится в России
- «Переводить стрелки?»: Что дали Мишустину и Силуанову перестановки в правительстве
- В Госдуму внесли законопроект о переименовании Санкт-Петербурга и Волгограда
- СМИ назвали предварительную причину ЧП с рейсом Новосибирск-Махачкала
- ЕК отказалась от предложения США возобновить закупки российского газа
- Более 300 тысяч человек попали в реестр злостных неплательщиков алиментов
- Во Франции из-за массовых беспорядков введут комендантский час