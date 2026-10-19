СМИ назвали предварительную причину ЧП с рейсом Новосибирск-Махачкала

Причиной посадки в Омске самолёта авиакомпании S7, следовавшего из Новосибирска в Махачкалу, стало падение уровня масла в двигателе. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет РИА Новости.

Трое суток в аэропорту: Куда жаловаться пассажирам «проклятого рейса» Москва-Хургада

Собеседники агентства отметили, что данная версия - предварительная.

В Следственном комитете рассказалми, что по данному факту была организована проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Авиаперевозчик, в свою очередь, сообщил, пассажиры указанного рейса продолжат полёт в Махачкалу на резервном воздушном судне, которое было направлено из Новосибирска.

Ранее легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Забайкальском крае, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Алеев Егор
ТЕГИ:АвиакомпанииОмскЭкстренная ПосадкаСамолёт

Горячие новости

Все новости

партнеры