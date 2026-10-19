В Госдуму внесли законопроект о переименовании Санкт-Петербурга и Волгограда
Санкт-Петербурга и Волгоград следует обратно переименовать в Ленинград и Сталинград, соответственно. Как пишет ТАСС, с таким предложением выступила депутат от фракции КПРФ Анжелика Глазкова.
Парламентарий внесла на рассмотрение в Госдуму соответствующий законопроект. По её словам, документ призван восстановить историческую справедливость, так как «было бы странно говорить о «блокаде Санкт-Петербурга» или о «Волгоградской битве».
«Между тем героизм защитников и жителей именно Ленинграда известен всему миру. А Сталинградская битва знаменует собой коренной перелом в ходе всей Второй мировой войны. И этот факт признан во всем мире», - говорится в пояснительной записке.
Ранее с инициативой о переименовании Волгограда в Сталинград к президенту РФ Владимиру Путину обратилось Общероссийское общественное движение «Ветераны России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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