СМИ: Неисправное колесо стало причиной аварии в Ростовской области
ДТП с бензовозом в Ростовской области произошло из-за того, что у грузовика лопнуло колесо. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Из-за неисправного колеса автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями, вылетел в кювет и взорвался. Пострадавшие в ДТП машины также сгорели.
По данным пресс-службы регионального МВД, в ДТП погибли три человека, еще двоих отправили в больницы Таганрога.
На месте происшествия наблюдается сильное задымление. Тушением пожара занимаются 16 единиц техники и 45 человек, а площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Ранее в Новосибирской области в результате ДТП с участием микроавтобуса «Mercedes» и грузового авто «MAN» погибли пять человек. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
