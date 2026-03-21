СМИ: Неисправное колесо стало причиной аварии в Ростовской области

ДТП с бензовозом в Ростовской области произошло из-за того, что у грузовика лопнуло колесо. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Из-за неисправного колеса автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями, вылетел в кювет и взорвался. Пострадавшие в ДТП машины также сгорели.

По данным пресс-службы регионального МВД, в ДТП погибли три человека, еще двоих отправили в больницы Таганрога.

На месте происшествия наблюдается сильное задымление. Тушением пожара занимаются 16 единиц техники и 45 человек, а площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Ранее в Новосибирской области в результате ДТП с участием микроавтобуса «Mercedes» и грузового авто «MAN» погибли пять человек. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПроисшествияРостовская ОбластьДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры