МО: За сутки ПВО сбили почти 670 дронов ВСУ

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили 668 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Мощнейшая атака на Москву: ВСУ массово ударили дронами по РФ

Кроме того, в ведомстве добавили, что средства противовоздушной обороны РФ в указанный срок также ликвидировали девять управляемых авиационных бомб.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью 21 марта ПВО сбили 283 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
