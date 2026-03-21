Катя Гордон потребовала наказать допрашивавшего Лерчек следователя

Звездный юрист Екатерина Гордон призвала в своих соцсетях привлечь к ответственности следователя, который допрашивал блогера Валерию Чекалину (известна как Лерчек), обвиняемую в незаконном переводе 250 млн рублей на счета нерезидентов.

По мнению Гордон, следователь превысил должностные полномочия: допрос Чекалиной якобы проходил ночью под тотальным давлением. Кроме того, Лерчек неоднократно заявляла, что испытывала боли, но ей не позволяли пройти обследования. В конце февраля Чекалиной поставили диагноз — рак желудка четвертой стадии.