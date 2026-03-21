Катя Гордон потребовала наказать допрашивавшего Лерчек следователя
Звездный юрист Екатерина Гордон призвала в своих соцсетях привлечь к ответственности следователя, который допрашивал блогера Валерию Чекалину (известна как Лерчек), обвиняемую в незаконном переводе 250 млн рублей на счета нерезидентов.
По мнению Гордон, следователь превысил должностные полномочия: допрос Чекалиной якобы проходил ночью под тотальным давлением. Кроме того, Лерчек неоднократно заявляла, что испытывала боли, но ей не позволяли пройти обследования. В конце февраля Чекалиной поставили диагноз — рак желудка четвертой стадии.
«Если дашь сейчас признательные показания, то мы тебя отпустим», — возмутилась Гордон.
Юрист отметила, что поддерживает Чекалину и что следователь должен «молиться» за здоровье Лерчек, поскольку якобы из-за него блогеру не поставили точный диагноз и вовремя не начали лечение.
«Спасибо за поддержку», — ответил Гордон отец четвертого ребенка Чекалиной Луис Сквиччиарини.
Тем временем в полиции опровергли заявления Чекалиной о том, что ей не позволяли обращаться к врачам.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар усомнилась в том, что Чекалиной запрещали посещать врача. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Неисправное колесо стало причиной аварии в Ростовской области
- Катя Гордон потребовала наказать допрашивавшего Лерчек следователя
- СМИ: Бензовоз взорвался на трассе Ростов-Таганрог
- Учебники по языкам республик появятся в России
- СМИ: В Подмосковье вернут закрывшиеся 15 лет назад вытрезвители
- МО: За сутки ВС РФ поразили объекты транспортной и энергоинфраструктуры ВСУ
- МО: За сутки ПВО сбили почти 670 дронов ВСУ
- Губернатор: В Новосибирской области около 190 семей лишились скота
- Актер Бероев выступил против категоричных правил дресс-кода в театрах
- В Мордовии ФСБ задержала оформившего тысячу сим-карт для ГУР Украины мужчину