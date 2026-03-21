Катя Гордон потребовала наказать допрашивавшего Лерчек следователя

Звездный юрист Екатерина Гордон призвала в своих соцсетях привлечь к ответственности следователя, который допрашивал блогера Валерию Чекалину (известна как Лерчек), обвиняемую в незаконном переводе 250 млн рублей на счета нерезидентов.

По мнению Гордон, следователь превысил должностные полномочия: допрос Чекалиной якобы проходил ночью под тотальным давлением. Кроме того, Лерчек неоднократно заявляла, что испытывала боли, но ей не позволяли пройти обследования. В конце февраля Чекалиной поставили диагноз — рак желудка четвертой стадии.

«Если дашь сейчас признательные показания, то мы тебя отпустим», — возмутилась Гордон.

Юрист отметила, что поддерживает Чекалину и что следователь должен «молиться» за здоровье Лерчек, поскольку якобы из-за него блогеру не поставили точный диагноз и вовремя не начали лечение.

«Спасибо за поддержку», — ответил Гордон отец четвертого ребенка Чекалиной Луис Сквиччиарини.

Тем временем в полиции опровергли заявления Чекалиной о том, что ей не позволяли обращаться к врачам.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар усомнилась в том, что Чекалиной запрещали посещать врача. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Савостьянов Сергей
