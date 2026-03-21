СМИ: Бензовоз взорвался на трассе Ростов-Таганрог
21 марта 202613:40
Взрыв бензовоза произошел на 33-м километре автомагистрали Ростов-Таганрог. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
На опубликованном видео заметен горящий участок дороги. Кроме того, огнем были охвачены несколько автомобилей.
Количество пострадавших в ДТП устанавливается, обстоятельства аварии устанавливает региональное МВД.
Ранее одна россиянка погибла, ещё 11 граждан России пострадали в автомобильной аварии с микроавтобусом на Пхукете. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
