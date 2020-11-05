Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть россияне

Задержаны 14 человек в возрасте от 18 до 26 лет, часть из них имеет двойное гражданство, передает RT.

В результате стрельбы в Вене 2 ноября погибли пять человек, более 20 ранены, сообщает телеканал «360».

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН предсказал новые теракты в Европе.

