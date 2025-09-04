Музей Победы проведет масштабную культурную программу в первые выходные сентября

Яркая культурная программа ждет москвичей и гостей столицы в Музее Победы на Поклонной горе 6 и 7 сентября. Здесь организуют мастер-классы, концерты, игры, а также фотозону, танцплощадку и многое другое. Мероприятия состоятся по бесплатной программе семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».

По словам представителей музея, 6 сентября гости смогут посетить иммерсивную кинореконструкцию «Патруль на страже» в 12:00, 14:00 и 16:00 на пересечении Аллеи Памяти и Аллеи Партизан, близ Памятника странам — участницам Антигитлеровской коалиции. Зрители смогут увидеть реконструкцию съемок задержания преступников сотрудниками советской милиции.

Также посетители смогут познакомиться с военными профессиями на площадке «Поступи! Учись! Побеждай!» в рамках проекта «Есть такая профессия — Родину защищать». Кроме того, все желающие смогут научиться оказывать первую медпомощь, освоить основные правила пожарной безопасности, освоить туристические навыки, навыки спасения на воде и работы со спасательным инструментом на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Мастер-класс по современной хореографии для всех желающих проведет студия Ивана Макарова, на «Zарнице» можно будет научиться навыкам установки армейской палатки и ориентирования. Также посетители музея смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях по комплексу «Парк Победы» и многочисленных концертных программах.

Возле Музея Победы будут функционировать 80 интерактивных площадок, демонстрирующих атмосферу 1940-х годов. Организаторы подготовили для гостей концерты, экскурсии, творческие и спортивные соревнования, мастер-классы и квесты.

Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке московского правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».

