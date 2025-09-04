Рютте призвал страны НАТО в пять раз увеличить число систем ПВО и ПРО

Странам НАТО следует в пять раз увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте, выступая в Праге.

«Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз, нам нужны тысячи БТР и танков», - отметил генсек.

Кроме того, по словам Рютте, Североатлантическому альянсу необходимы миллионы снарядов.

Ранее генсек НАТО заявил, что Россия и Китай укрепляют свои армии якобы для «конфронтации и соперничества» с Европой, пишет RT.

