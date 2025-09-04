Рютте призвал страны НАТО в пять раз увеличить число систем ПВО и ПРО
4 сентября 202511:40
Странам НАТО следует в пять раз увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте, выступая в Праге.
«Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз, нам нужны тысячи БТР и танков», - отметил генсек.
Кроме того, по словам Рютте, Североатлантическому альянсу необходимы миллионы снарядов.
Ранее генсек НАТО заявил, что Россия и Китай укрепляют свои армии якобы для «конфронтации и соперничества» с Европой, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владельцы Uniqlo и Zara подали в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков
- Кто виноват в ЧП на хоррор-квестах с участием подростков
- Захарова назвала уничтожение УПЦ на Украине «обеснованием»
- ВС России освободили Новоселовку в Запорожской области
- Где Россия будет искать нефть после исчерпания запасов
- Путина во Владивостоке научили словам «чиловая катка», «траблы» и «кринж»
- HR-эксперт назвал бездарями тех, кто подбирает сотрудников по имени
- Решетников сообщил о дефляции в России
- «Достроимся до мышей»: Покупку однушек по льготной ипотеке предложили запретить
- Рютте призвал страны НАТО в пять раз увеличить число систем ПВО и ПРО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru