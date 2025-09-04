Цивилев заявил о корректировке графиков ремонтов на НПЗ
Минэнерго совместно с российскими нефтяными компаниями скорректировало графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах страны. Об этом сообщил глава министерства Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме.
«Плановые ремонты на НПЗ перенесены, чтобы они не попадали в период пиковых спросов на бензин», - отметил министр.
По словам Цивилева, нефтяные компании запустили имеющиеся у них резервы. Министр считает, что принятые меры позволят направить больше объемов топлива на внутренний рынок и за счет этого снизить цены.
Между тем компания «Газпром нефть» отчиталась о наращивании производства, добычу нефти с начала года увеличили до 65 млн тонн, переработку — почти до 22 млн, пишет 360.ru.
