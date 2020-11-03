Посол России в Австрии рассказал о следственных мероприятиях в Вене после обстрела

По словам Любинского, Австрия сообщила РФ о задержаниях. Посол отметил, что более подробная информация может спровоцировать напряженность, поэтому ее рано предавать огласке. Дипломат также прокомментировал телеграмму президента Владимира Путина, в которой тот выразил соболезнования, напомнив, что Россия ранее приобрела опыт в борьбе с террористическими атаками и готова им делиться с партнерами.

Также посол подчеркнул, что радикализация насилия не является специфической проблемой ЕС. Он заявил,что победить террор возможно лишь совместными усилиями, что и стало основной темой переговоров с австрийскими МИД и МВД.

Стрельба, которую австрийские власти уже определили как теракт, случилась в столице Австрии в понедельник 2 ноября поздним вечером в 6 точках города.

