«Живут по законам шариата»: Европе предсказали новые теракты

После серии нападений во Франции новой мишенью террористов стала столица Австрии. Атаки на мирных граждан в Вене произошли вечером 2 ноября в шести частях города: один из боевиков взорвал «пояс шахида» около синагоги, еще одного удалось ликвидировать. Жертвами теракта стали четыре человека. По данным газеты Falter, убитый оказался уроженцем Вены с албанскими корнями. Отмечается, что разведка считала его одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров заявил в эфире НСН, что власти Евросоюза рассчитывали на другое поведение мигрантов, когда приглашали их в свой страны.

«Мигранты живут в Европе по законам шариата. Они даже не пускают полицейских в районы, в которых живут. Кто эти люди? Если мы понимаем, что получение билетика с красным крестом дает право перемещения по всей Европе безо всяких проблем, то только представьте, сколько преступных элементов, не говоря об экстремистах, сейчас находится в этих странах. Так что сейчас вообще никто не знает, что творится там», - сказал он.