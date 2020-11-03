«Живут по законам шариата»: Европе предсказали новые теракты
Европейские лидеры не ожидали, что приглашенные в их страны мигранты начнут диктовать свои условия, заявил в эфире НСН ветеран «Альфы».
После серии нападений во Франции новой мишенью террористов стала столица Австрии. Атаки на мирных граждан в Вене произошли вечером 2 ноября в шести частях города: один из боевиков взорвал «пояс шахида» около синагоги, еще одного удалось ликвидировать. Жертвами теракта стали четыре человека. По данным газеты Falter, убитый оказался уроженцем Вены с албанскими корнями. Отмечается, что разведка считала его одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров заявил в эфире НСН, что власти Евросоюза рассчитывали на другое поведение мигрантов, когда приглашали их в свой страны.
«Мигранты живут в Европе по законам шариата. Они даже не пускают полицейских в районы, в которых живут. Кто эти люди? Если мы понимаем, что получение билетика с красным крестом дает право перемещения по всей Европе безо всяких проблем, то только представьте, сколько преступных элементов, не говоря об экстремистах, сейчас находится в этих странах. Так что сейчас вообще никто не знает, что творится там», - сказал он.
Гончаров считает, что и без того напряженную ситуацию обострили карикатуры на пророка Мухаммеда, а также резкие заявления президентов Франции и Турции.
«Я думаю, что Эммануэль Макрон немножко погорячился, но и Реджеп Тайип Эрдоган внес свою лепту. Их противостояние перешло в воинственную ситуацию, в которой погибают ни в чем не повинные люди. Мне кажется, европейские спецслужбы еще не раз столкнутся с новыми проблемами. Терроризм и убийства будут продолжаться», - отметил ветеран «Альфы».
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что Россия всегда готова помочь предотвратить теракт по линии спецслужб. По его словам, проблема в том, что Евросоюз не хочет получать помощь России.
Он также напомнил, что почти десять лет назад предупреждал ЕС об опасности партнерства со странами Ближнего Востока, Северной Африки и балканских стран, так как это приведет к волне миграции и противостоянию христиан и мусульман. Он отметил, что тогда в Брюсселе посмеялись над ним, переоценив свои силы.
В октябре в пригороде Парижа убили учителя истории Сэмюэля Пати, показывавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого Макрон назвал преступление «атакой на свободу слова», а также заявил о «кризисе ислама во всем мире». Вскоре во Франции вновь произошел теракт, еще несколько попыток нападения полицейским удалось пресечь.
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