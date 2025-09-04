В Славянске-на-Кубани зафиксировали повреждения из-за БПЛА по 17 адресам

Повреждения из-за падения обломков беспилотников зарегистрировали по 17 адресам в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«В городе перекрыта часть улицы Школьной между Октябрьской и Совхозной, а также улица Проточная от Безымянной до Выгонной. Там саперы Росгвардии ведут работу по обезвреживанию и изъятию обломков БПЛА», - указали в оперштабе.

Отмечается, что фрагменты дронов повредили заборы, навесы, крыши, окна, двери домовладений в частном секторе, а также здание магазина. Никто не пострадал.

На местах работают комиссии, оценивающие ущерб. Власти Славянского района пообещали предоставить жителям помощь в восстановлении имущества.

По данным Минобороны, в ночь на 4 сентября над Краснодарским краем уничтожили четыре беспилотника ВСУ, пишет 360.ru.

